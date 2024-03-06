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FIFA, Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi

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FIFA, Konyaspor'a daha önceki dönemlerde oyuncuların açtığı davalar nedeniyle 3 dönem transfer yasağı getirdi. Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü, cezanın sportif bir ceza olmadığını belirtirken, kulübün ödemeleri yaparak transfer tahtasını açacağını söyledi.

FIFA, 27 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı getirdi.

Daha önceki dönemlerde FIFA'ya ulaşan davalar nedeni ile Konyaspor'un 3 dönem transfer tahtası kapandı. Konu hakkında açıklama yapan Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, "Bu ceza sportif bir ceza değil. Daha önceki dönemlerde oyuncuların FIFA'ya açtıkları davalar bugün FIFA tarafından onandı ve bizim önümüze geldi. Bu olay abartılacak tarzda bir olay değil. 3 dönem denmesi de 3 dönem boyunca futbolcuların alacaklarını ödemediğimiz takdirde futbolcuların tekrar dava açabilecek olması. Biz en kısa sürede bahsi geçen ödemeleri yaparak transfer tahtamızı açacağız" dedi.

Bu yasakla birlikte yeşil-beyazlı kulüp 2024/25 yaz ve kış transfer dönemi ve 2025/26 sezonu yaz transfer döneminde de sorun yaşadığı oyunculara paralarını ödemediği taktirde transfer yapamayacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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