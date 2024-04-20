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Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic: Alanyaspor bugün bizden daha iyi oynadı

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Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Corendon Alanyaspor karşısında 2-0'lik mağlubiyetin ardından yapılan açıklamada, Alanyaspor'un bugün daha iyi oynadığını ve hak ettiği galibiyeti aldığını söyledi.

Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Corendon Alanyaspor karşısında 2-0'lik mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, "Alanyaspor bugün bizden daha iyi oynadı. Hak ettiği galibiyeti aldı" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 2-0'lik skorla mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, "Gerçekten üzgünüz bu sonucu beklemiyorduk. Sonuçta futbolda nasıl mağlubiyet varsa aynı zamanda galibiyet de var. Maçtan önce zaten bir takım şok yaşadık. Jakub'un bir hastalığı oldu. 5. dakikada Oğulcan'ın sakatlanması, burnunun kırılması, bir anda çok büyük bir şok etkisi oluştu takımın üzerinde. İlk devre zaten istediğimiz oyunu yapamadık. Alanyaspor'un doğru yere yerleşimiyle, doğru pas trafiğiyle bizi bir şekilde kaleden çok uzak tutmayı başardı. Ben de bekliyordum ilk devre 0-0 bitsin diye. Sonuçta bir ikinci devre farklı bir belki şey hamle yapabilirdik. Ama 0-0 giderken yine 45+1. dakikada üçüncü şok olarak bize oldu. İkinci devre, biraz daha direkt oyunu daha baskılı, daha kaleye doğru bir şekilde pas oyunuyla hamle yaptık. Nispeten bunu da başardık. Maç 1-0 giderken birkaç tane belki gol olabilecek pozisyonlar bulduk ama maalesef onu da atamadık. En son zaten uzatmalarda ikinci golü yedik. Sonuçta Alanyaspor bugün bizden daha iyi oynadı. Hak ettiği galibiyeti aldı diye düşünüyorum. Onları da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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