Trabzonspor, Konyaspor maçında Fenerbahçe olaylarına tepki gösterdi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor maçında Fenerbahçe karşılaşmasındaki olaylara tepki göstermek için 1 dakika boyunca topa dokunmayarak protesto etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Ligi'nin 30. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede çıkan olayları protesto etmek için Konyaspor maçının ilk dakikasında kendi yarı sahasında bir araya gelerek topa dokunmadı. Trabzonspor yedek kulübesinin de dahil olduğu protesto anında Konyasporlu futbolcular kendi yarısında top çevirdi. - KONYA