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Fatih Karagümrük ile Konyaspor Arasındaki Maçta Konyaspor 1-0 Önde

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük ile Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçtan dakikalar ve gol detayları haberde yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük ile Konyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada Eyserric'in derinlemesine pasında savunma arkasına hareketlenen Lasagna, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta topu yandan dışarı gönderdi.

37. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Cicaldau, topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası civarında iyi yükselen Nzonzi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada Moreno, savunma arkasına pasında Ndao'yu topla buluşturdu. Topla birlikte ceza sahasına giren Ndao, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, Hüseyin Aylak

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Rohden, Kourbelis, Can Keleş, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna

Yedekler: Emre Bilgin, Veseli, Feghouli, Mendes, Emir Tintiş, Koray Günter, Adnan Uğur, Bertolacci, Paoletti, Teklic

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Ndao, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

Yedekler: Deniz Ertaş, Yunus Mallı, Prip, Metehan Mert, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Sambou, Boateng, Oğulcan Ülgün, Ethemi

Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic

Gol: Ndao (dk. 43) (Konyaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Konyaspor Spor Güncel Haberler

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