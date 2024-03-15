Fatih Karagümrük ile Konyaspor Arasındaki Maçta Konyaspor 1-0 Önde
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük ile Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maçtan dakikalar ve gol detayları haberde yer alıyor.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük ile Konyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Eyserric'in derinlemesine pasında savunma arkasına hareketlenen Lasagna, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta topu yandan dışarı gönderdi.
37. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Cicaldau, topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası civarında iyi yükselen Nzonzi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
43. dakikada Moreno, savunma arkasına pasında Ndao'yu topla buluşturdu. Topla birlikte ceza sahasına giren Ndao, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1
Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, Hüseyin Aylak
Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Rohden, Kourbelis, Can Keleş, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna
Yedekler: Emre Bilgin, Veseli, Feghouli, Mendes, Emir Tintiş, Koray Günter, Adnan Uğur, Bertolacci, Paoletti, Teklic
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Ndao, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi
Yedekler: Deniz Ertaş, Yunus Mallı, Prip, Metehan Mert, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Sambou, Boateng, Oğulcan Ülgün, Ethemi
Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic
Gol: Ndao (dk. 43) (Konyaspor) - İSTANBUL