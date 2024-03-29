Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana pas çalışması ile başladı.
Dar ve geniş alan oyunlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.