Konyaspor'un Süper Lig'deki en golcü yabancı oyuncusu Sokol Cikalleshi
Konyaspor'un Süper Lig tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını elde eden Sokol Cikalleshi, 27 golle rekor kırdı.
Konyaspor tarihinde Süper Lig'de en golcü yabancı oyuncu 27 golle Sokol Cikalleshi oldu.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 2-0 yenen Konyaspor'un ilk yarıda penaltıdan golü bulan Sokol Cikalleshi, bu golle Konyaspor'da Süper Lig tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu futbolcu unvanını elde etti. 3 sezondur yeşil-beyazlı takımda forma giyen Sokol Cikalleshi, 101 karşılaşmada 27 gol kaydetti. Arnavut oyuncu, 26 golü bulunan Bosna-Hersekli forvet Riad Bajic geride bırakarak en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 23 maça çıkan Cikalleshi, 8 gol atarken 5 kez asit yaparak skora katkı sağladı. - KONYA