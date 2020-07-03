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Fernando Boldrin: Konyaspor maçı final niteliğinde

ÇAYKUR Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Fernando Boldrin, pazar günü oynayacakları İttifak Holding Konyaspor maçının çok önemli olduğunu belirterek, "Bu maç final niteliğindedir.

Fernando Boldrin: Konyaspor maçı final niteliğinde
03.07.2020 14:04 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:08

ÇAYKUR Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Fernando Boldrin, pazar günü oynayacakları İttifak Holding Konyaspor maçının çok önemli olduğunu belirterek, "Bu maç final niteliğindedir. Herkes ruhunu, mücadelesini yani her şeyini ortaya koyacak. Umarım iyi bir skorla ayrılan biz oluruz" dedi.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un 31 yaşındaki orta sahası Fernando Boldrin, pazar günü oynayacakları İttifak Holding Konyaspor maçıyla ilgili Mehmet Cengiz Tesisleri'nde değerlendirmelerde bulundu. Boldrin, Çaykur Rizespor'un ligde kalmayı hak eden bir takım olduğunu ifade etti. Son oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları Yukatel Denizlispor maçıyla ilgili de konuşan Boldrin, maça kötü bir başlangıç yaparak 2-0 geriye düştüklerini hatırlatarak, "Ama daha sonra takımın verdiği bir reaksiyon oldu. Maçı 2-2'ye getirdiğimiz için sevinçliyim. 3-2 galip duruma geçebilirdik. Evimizde galip gelemediğimiz için üzüntülüyüm. Ancak geriye düştüğümüz maçtan puan almış olmamız ileriki haftalar için bize umut oldu" diye konuştu.

'ÇAYKUR RİZESPOR, LİGDE KALMAYI HAK EDEN BİR TAKIM'Uzun bir aradan sonra Denizlispor maçında ilk 11 şansı bulan Brezilyalı oyuncu, "Futbolcu olarak uzun zamandır ilk 11'de oynamamak gerçekten zor. Oyuna girdiğinizde ve oyunun tamamını bitirdiğinizde daha da zorlanıyorsunuz, bir yorgunluk baş gösterebiliyor. Bu anlamda 90 dakikayı bitirdiğim için çok mutluyum. Takımımız da yenilmedi. Bu 90 dakikanın önümüzdeki 5 maçta bana çok katkı sağlayacağını söyleyebilirim. Daha fazla takımıma katkı sağlayacağım, çünkü daha fazla alışmış olacağım. Pazar günü oynayacağımız Konyaspor maçı final niteliğindedir. Konyaspor'un da bizim kadar galibiyete ihtiyacı var. Bütün oyuncu arkadaşlarımla bu maçı konuşuyoruz. Tabii ki herkes ruhunu, mücadelesini yani her şeyini ortaya koyacak. Umarım iyi bir skorla ayrılan biz oluruz. Çünkü Çaykur Rizespor kulübü hem bu maçtan galip ayrılmayı hak eden çalışmalar yapıyor hem de ligin sonunda bu ligde kalmayı hak eden bir takım" dedi.'ŞU ANDA İPLER BİZİM ELİMİZDE'

3 yıldır Süper Lig'de oynadığını belirten Boldrin, "Ligin hem altları hem üstlerinde her yıl aynı durum oluyor. Süper Lig; hep yarışmacı bir lig olmuştur ve hiçbir zaman kopan olmuyor. Yine aynı gelenek devam ediyor. Bence bizim açımızdan iyi olan şey şu ki, şu anda tamamen ipler bizim elimizde, hiç kimseye bağlı değiliz. Önümüzdeki maçlardan iyi skorla ayrılabilirsek Rizespor'u ligde tutacağız. Bu da bizim için çok önemli bir şey" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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