Eşini öldüren cani koca yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eşini öldüren cani koca yakalandı

Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu öldürülen Nurcan Polat'ı cezaevinden infaz düzenlemesi ile çıkan eşinin vurduğu ortaya çıktı.

Eşini öldüren cani koca yakalandı
31.05.2020 23:03 | Son Güncelleme: 31.05.2020 23:20

Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu öldürülen Nurcan Polat'ı cezaevinden infaz düzenlemesi ile çıkan eşinin vurduğu ortaya çıktı. Cani koca, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Nurcan Polat, önceki akşam saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Polat ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polat'ın cenazesi otopsi işlemleri için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, talihsiz kadının bir süre önce ceza infaz düzenlemesinden yaralanarak cezaevinden çıkan eşi H.P. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis, olay sonrası kayıplara karışan şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından güvenlik güçleri cani kocayı, saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan katil kocanın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu Haber
Son Dakika: Bursa'da iki grup arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu Haber
Bursa'daki silahlı kavgada şehit olan polisimizin kimliği belli oldu
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı Haber
Ünlü Hacker grubu Anoynmous da gösterilere katıldı! İki kurumun sitesi erişime kapandı
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa 'terör örgütü' kabul edilecek Haber
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa "terör örgütü" kabul edilecek
Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz? Haber
Bakan Soylu'dan Bursa'da şehit olan polis ile ilgili açıklama: Polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu...
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü Haber
Sokağa çıkma izninde balon satmak için dışarı çıkan seyyar satıcı, siftah yapamadan döndü
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
'Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz' diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
"Sigara müptelası vatandaşlarımızı çok seviyoruz" diyen Erdoğan yeni vergilerin sinyalini verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı binin altına düştü
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı binin...
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Avrupa engeli kalktı
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
Serinlemek için Kızılırmak'a giren çocuk boğuldu! Annesinin feryadı yürek dağladı
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi
11 dünya rekoru kıran Olimpiyat efsanesi sprinter Bobby Morrow yaşamını yitirdi
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
ABD'de polis, protestoculara cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Boş arsaya çocuklar için park yapan vatandaş muhtar tarafından darp edildi
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü versinler
Yaş sınırına takıldığı için cemaatle namaz kılamayan yaşlı adam konuştu: Pazar günü verecekleri izni Cuma günü...
ABD, protestolara katılan 'Batman' kostümlü eylemciyi konuşuyor
ABD, protestolara katılan "Batman" kostümlü eylemciyi konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Bakan Koca 'Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti' haberlerini yalanladı
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara 'Hafter saflarında savaşın' teklifi
Paralı askerleri kaçan Rusya'dan Suriyeli mahkumlara "Hafter saflarında savaşın" teklifi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Demet Akalın Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mehmet Aurelio
Daha Fazla Şehit Minnesota Fenerbahçe Polis Memuru
Şu an buradasınız: Eşini öldüren cani koca yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 23:22:31. #1.15#
title