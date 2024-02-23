Kayseri'de PYD/YPG Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 1 Kişi Yakalandı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca PYD/ Ypg silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan çalışmalarda; yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince PYD/YPG Silahlı Terör Örgütüne yönelik Kocasinan İlçesinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Suriye uyruklu 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs; sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslimedildi. - KAYSERİ