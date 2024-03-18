Cezaevlerindeki Hükümlülere Meslek Eğitimi Veriliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların infaz sonrasında eğitimli, meslek sahibi olarak topluma kazandırılması amacıyla verilen eğitimler sonucunda bugüne kadar 4 bin 381 hükümlü ve tutuklunun kalfa, usta ve usta öğreticilik belgesi aldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, cezaevlerinde hükümlü ve tututlulara verilen eğitimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, cezaevlerinde mesleki eğitim merkezi açılması çalışmaları kapsamında bugüne kadar 36 ilde 43 cezaevinde mesleki eğitim merkezi açıldı. Söz konusu mesleki eğitim merkezlerinde 665 çırak öğrenci eğitim görmeye devam ediyor. Bu kapsamda, hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması için temel okuryazarlık eğitimlerinden başlayıp ilkokul, ortaokul ve lise öğretimlerini de içine alan eğitimlerin verilmesi, bunun yanı sıra bir meslek öğrenmeleri ve öğrenilmiş mesleki becerilerinin belgelendirilmesi amaçlanıyor.

"GIDA, UNLU MAMULLER, TARIM VE HAYVANCILIK GİBİ ALANLARDA ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER ÜRETİLİYOR"

İnfaz sisteminin amaçlarına yönelik mevzuatta yapılan güncellemeler ve iş birliği protokolleri doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetleri yaygınlaştırılarak etkinliği artırıldı. Bu eğitimlerde bugüne kadar 4 bin 381 hükümlü ve tutuklu; kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgesi aldı. Öğrencilerin beceri eğitimi aldığı Adalet Bakanlığına bağlı iş yurdu atölyelerinde, gıda, unlu mamuller, tarım ve hayvancılık, et, süt ve süt ürünleri, mobilya, ev ve büro ürünleri, el sanatları, takı, seramik ürünleri, tekstil ve hazır giyim gibi alanlarda çeşitli ürünler üretiliyor.

İnfaz sisteminin temel felsefesi doğrultusunda, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin ceza sürelerinin bitiminde topluma uyumlarını kolaylaştırmak, bu amaçla iş ve meslek sahibi olmalarını sağlamak ve yeniden suç işlemelerini önlemek amacıyla eğitim imkanlarından yararlanmaları sağlanıyor.