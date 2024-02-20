15 Temmuz Gazisi Emekli Albay Gazi Güven Şağban Hayatını Kaybetti

15 Temmuz darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup albayın elindeki silah tutukluk yapınca infaz edilmekten kurtulan Emekli Jandarma Kurmay Albay Gazi Güven Şağban, 55 yaşında hayatını kaybetti. Sağban, bugün Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

15 Temmuz darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ'cü albayın elindeki silah tutukluk yapınca infaz edilmekten kurtulan, 15 Temmuz Gazisi, Emekli Jandarma Kurmay Albay Güven Şağban dün hayatını kaybetti. Şağban'ın, yaklaşık 20 gün önce Ankara Şehir Hastanesinde Akciğer Sertlemesi (İPF) nedeniyle entübe edildiği ve akciğer nakli beklediği öğrenildi. Güven Şağban için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şağban'ın naaşı öğle namazını müteakip top arabasına konularak askeri tören birliği eşliğinde alandan götürüldü. Törene, Şağban'in ailesinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Şağban'ın silah arkadaşları, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı'ndan rehin alınan 15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan katıldı. Şağban'ın naaşı törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Şağban, Günnur Şağban ile evli ve Mert (16) ve Yiğit Şağban'ın (18) babasıydı. - ANKARA