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Isparta'da Emekli Infaz Koruma Memuru Evinde Ölü Bulundu

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yalnız yaşayan emekli infaz koruma memuru, evinde ölü olarak bulundu.

Eski Mahalle Kalaycı Sokak'ta bulunan ahşap evinde yalnız yaşayan Cengiz Kalaycı'yı (67) arayan yakınları telefonla ulaşamayınca saat 15.30 sıralarında evine geldi. Kardeşinin oğlu tarafından kapı kırılıp içeri girilince Kalaycı hareketsiz bir şekilde yerde yatar vaziyette bulundu. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cengiz Kalaycı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalar sonrasında Kalaycı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cengiz Kalaycı'nın emekli infaz koruma memuru olduğu ve iki hafta önce pankreas kanseri teşhisi konulduğu öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Isparta Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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