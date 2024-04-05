Aydın'da silahlı yağma suçundan aranan şahıs yakalandı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde silahlı yağma suçundan aranan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla Yenice Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma" suçundan aranan ve hakkında toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T. isimli şahıs yakalandı. Şahıs adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN