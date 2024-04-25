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Bozüyük'te yakalanan şüpheli 27 yıl hapis cezası ile aranıyordu

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan şüphelinin 27 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan şüphelinin 27 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Bozüyük ilçesi Yeni Mahalle mevkiinde yapılan yol kontrol noktası faaliyeti sırasında Asayiş Timleri tarafından durdurulan şüpheli araç sürücü Kerem Duran'ın 27 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Şüpheli şahıs ekipler tarafından yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bozüyük Bilecik Güvenlik Ceza Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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