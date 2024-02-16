Bilecik'te Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde hakaret ve tehdit suçlarından aranması bulunan şahıs yakalandı.

Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından hakaret ve tehdit suçlarından aranması olan 1 şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca 8 ay 27 gün süreyle ceza aldı. Ceza alan şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK