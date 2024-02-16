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Bilecik'te Aranan Şahıs Yakalandı

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde hakaret ve tehdit suçlarından aranması bulunan bir şahıs, Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca 8 ay 27 gün süreyle ceza aldı ve tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde hakaret ve tehdit suçlarından aranması bulunan şahıs yakalandı.

Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından hakaret ve tehdit suçlarından aranması olan 1 şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca 8 ay 27 gün süreyle ceza aldı. Ceza alan şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bilecik Söğüt Yakalama Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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