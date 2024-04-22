Hükümlülerin Diktikleri Perdeler Türkiye Genelinde Alıcı Buluyor

Kahramanmaraş'ta hükümlüler tarafından dikilen perdeler, kamu kurumları başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında alıcı buluyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca hükümlülerin istihdamı ve topluma kazandırılması amacıyla ülke genelindeki birçok hükümlüye meslek öğretiliyor.

Bu kapsamda Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde 2 bin 500 metrekare kapalı alanda oluşturulan perde ve tekstil atölyesinde hükümlülerce çeşitli türlerde perde dikiliyor.

Ürünler, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunuluyor.

Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Gürsel Beliye, AA muhabirine, yaklaşık 20 iş kolunda üretim yaptıklarını söyledi.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde oluşturulan atölyelerde yılda yaklaşık 1000 hükümlünün meslek sahibi olduğunu, perde ve tekstil atölyesinde de 3 usta öğretici ve 30 hükümlüyle üretim yapıldığını aktaran Beliye, şunları kaydetti:

"Kurumumuz, 8 bin metrekare açık alan ve 5 bin 600 metrekare kapalı alanda işyurdu faaliyetlerini sürdürmekte. Atölyede çalışan hükümlülerimiz üretilen ürünlerden kar payı alıyor. Atölyemizde, Adalet Bakanlığımız, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı gibi kurumların talepleri doğrultusunda perde ihtiyaçlarının keşif, üretim ve montaj işlemleri yapılmakta. Hükümlülerimizin çalışmalarıyla atölyemizde ortalama günlük 100 adet perde yapılmaktadır."

Beliye, kamu dışından gelen talepleri de karşıladıklarını söyledi.

Hükümlülerden Davut A, yaklaşık 5 aydır perde ve tekstil atölyesinde çalıştığını, bu sayede meslek sahibi olduğunu belirterek, "İnşallah çıktığımda da bu işi yapmak istiyorum. Burada hem iş öğreniyoruz hem de sayılı günlerimizi geçiriyoruz." diye konuştu.

Sinan B. de böyle bir imkan sunulduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, aynı zamanda MEB Açık Öğretim Lisesi'nde Dekoratif ve Tekstil Bölümünde eğitiminin devam ettiğini dile getirdi.

Tahliye olduktan sonra tekstil alanında çalışmaya devam etmek istediğini aktaran Sinan B, "Günümüz makine başında üretmekle geçiyor. Ben tek başıma günde 150 ile 200 arasında üretime katkı sağlayabiliyorum. Bazı arkadaşlarımız daha çok yeni ve elimizden geldiğince onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.