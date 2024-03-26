Afyonkarahisar'da Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması için icra edilen devriye faaliyetinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs Salar'da yakaladı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR