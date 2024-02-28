Kırklareli'de kasten yaralama suçundan aranan şüpheli yakalandı
Kırklareli'de jandarma ekipleri tarafından kasten yaralama suçundan aranan ve 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kırklareli'de jandarma ekiplerince kasten yaralama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Babaeski ilçesine bağlı Mutlu köyünde yaptıkları devriye esnasında kasten yaralama suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün aranma kaydı olan şüpheliyi yakaladı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli, tutuklanarak Kırklareli E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRKLARELİ