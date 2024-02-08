Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Suçu ile Aranan Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar'da jandarma devriyesi sırasında durumundan şüphelenilen bir şahıs, dolandırıcılık suçu ile 6 yıl hapis cezası ile aranan bir kişi olduğu tespit edildi. Şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçu ile 6 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma devriyesinde yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Sandıklı ilçesi Hüdai Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilen bir şahıs durdurularak kimlik sorgulaması yapıldı. Sorgulamada şahsın dolandırıcılık suçu ile 6 yıl hapis cezası ile aranan A.C.G. (53) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR