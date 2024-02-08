Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Suçu ile Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçu ile 6 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma devriyesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sandıklı ilçesi Hüdai Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilen bir şahıs durdurularak kimlik sorgulaması yapıldı. Sorgulamada şahsın dolandırıcılık suçu ile 6 yıl hapis cezası ile aranan A.C.G. (53) isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR