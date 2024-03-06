Erzincan'da göçmen kaçakçılığı suçundan hükümlü yakalandı
Erzincan'da göçmen kaçakçılığı suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan G. İ. isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şahıs, Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
Erzincan'da göçmen kaçakçılığı suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Göçmen Kaçakçılığı Yapma' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan G. İ. isimli şahıs yakalandı. G. İ. Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - ERZİNCAN