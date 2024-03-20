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Afyonkarahisar'da 6 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan çalışmada, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan çalışmada 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin devriye faaliyetinde; 'cebir, tehdit veya hile kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam ettireceği açıklandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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