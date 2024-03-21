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Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Yangın Çıktı

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Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen 3 infaz koruma memuru ve 9 mahkum hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.

Jandarma ve infaz koruma memurlarının müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle 3 infaz koruma memuru ile 9 mahkum dumandan etkilendi.

12 kişi, jandarmaya ait araçlarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Mahkumların getirildiği sırada hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek inceleme yaptı.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da hastaneye gelerek dumandan etkilenenlerin durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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