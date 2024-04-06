Aydın'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 04-05 Nisan 2024 tarihinde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda aranan şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslardan 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 8 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs bulunuyor. Bu yakalanan şahıslar arasında Uyuşturucu suçundan 9 şahıs, Hırsızlık suçundan 4 şahıs, Yaralama suçundan 3 şahıs, Dolandırıcılık suçundan 1 şahıs, Diğer suçlardan aranan 3 şahıs, İfadeye yönelik aranan 17 şahıs yer alıyor. İşlemleri tamamlanan 20 şüpheli adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN