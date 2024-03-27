Afyonkarahisar'da 7 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı merkeze bağlı Salar Beldesi'nde 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. isimli şahsı yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması için icra edilen devriye faaliyetinde; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.K. isimli şüpheliyi Salar'da yakaladı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR