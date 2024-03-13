Ağrı'da cezaevinde bağlama eğitimi alan hükümlü, tutuklu ve personelden oluşan müzik grubu ilk konserini verdi
Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bağlama eğitimi alan hükümlü, tutuklu ve kurum personeli tarafından oluşturulan müzik grubu, ilk kez sahne aldı. Türk halk müziği eserlerinin seslendirildiği konserde duygusal anlar yaşandı. Konser, ceza infaz kurumundan sorumlu cumhuriyet savcısının türkü söylemesiyle sona erdi.
Ağrı'da cezaevinde bağlama eğitimi alan hükümlü, tutuklu ile kurum personelinden oluşan müzik grubu, ilk kez sahne aldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağrı Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında hükümlü, tutuklu ile kurum personeline yönelik bağlama eğitimi verildi.
Bağlama kursuna devam eden hükümlü, tutuklu ile kurum personeli, cezaevinde düzenlenen programla ilk konserini verdi.
Türk halk müziğinden eserlerin seslendirildiği etkinlikte, katılımcılar zaman zaman duygulandı.
Yaklaşık 1,5 saat süren konser, ceza infaz kurumundan sorumlu cumhuriyet savcısı Semih Akbaş'ın türkü söylemesiyle sona erdi.
Etkinliğe, Vali Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Hüsamettin Erol, cumhuriyet savcıları ve hakimler de katıldı.