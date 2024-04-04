Bilecik'te 2 yıl 13 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Bilecik'te 2 yıl 13 ay hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Kütahya Asliye Ceza İlamat Masasınca; 'Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık' suçundan 2 yıl 13 ay hapis cezası ile aranan şahıs Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği öğrenildi. - BİLECİK