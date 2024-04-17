Düzce'de 10 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Düzce'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca 10-16 Nisan 2024 tarihleri arasında icra edilen Önleyici Faaliyetler neticesinde; "Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçundan aranma kaydı ve (10) yıl (8) ay (15) gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli şahıs yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - DÜZCE