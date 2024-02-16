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Kahramanmaraş'ta Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde Kafeterya ve Restoran Açıldı

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Kahramanmaraş'taki Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde kurulan kafeterya ve restoran düzenlenen törenle hizmete açıldı. Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında hükümlüler, infaz koruma memurlarının gözetiminde eğitim alacak ve hizmet verecek.

Kahramanmaraş'taki Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde kurulan kafeterya ve restoran düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ceza infaz kurumu bahçesinde oluşturulan kafeterya ve restoranda, hükümlüler infaz koruma memurlarının gözetiminde hem eğitim görecek hem de burada hizmet verecek.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci, törende yaptığı konuşmada, hükümlü ve tutukluların infaz süresi içerisinde meslek edindirilmesine, mevcut mesleklerini devam ettirmelerine yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Bu kapsamda ceza infaz kurumları içerisinde yer alan iş yurtları atölyelerinde alanında uzman yetişmiş ustaların gözetiminde eğitim verdiklerini dile getiren Gezginci, "Akabinde tahliye olmaları sonrasında bu kardeşlerimizi sosyal hayata hazırlıyoruz. Sektörlerle işbirliği içerisinde milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere sahip girişimci ve üretken, ulusal ve uluslararası mesleki yeterlilik kazanmış bireyler olmaları noktasında hassasiyet gösteriyoruz." dedi.

Gezginci, iş yurtları atölye ve tesislerinde mobilyadan tekstile, el sanatlarından kuyumculuğa, tarım ve hayvancılıktan gıda üretimine kadar yapmış oldukları çalışmalarla örnek bir kurum olma yolunda ilerlediklerini vurguladı.

Hüsnü Gezginci, açılışı yapılan binada da hükümlü ve tutuklulara yönelik meslek edindirme yaptıklarını anlattı.

Kahramanmaraş Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumları bünyesinde, şu anda hali hazırda perde, baharat üretimi yaptıklarını anlatarak buna restoran ve kafe hizmetini de eklediklerini belirtti.

Tiryaki, "Bu güzel eser burada gerçekten çok büyük bir ihtiyaçtı. Vatandaşlarımızın, hükümlü ve tutuklu yakınlarının ihtiyaçlarını giderecek. Geniş bir yaşam alanı oluşturduğumuz kampüsümüz içerisinde ikamet eden lojmanlardaki personellerimiz ve ailelerine de hizmet verecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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