Düzce'de 3 ayrı suça karışan şahıs yakalandı

Düzce'de 3 ayrı suça karışan ve 22 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, Düzce İl Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimleri sırasında hırsızlık suçundan aranan ve kaçak olan bir şahsı kıskıvrak yakaladı. 3 ayrı suçtan aranma kaydı ve 22 yıl 97 ay 113 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.I. isimli şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Çilimli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - DÜZCE