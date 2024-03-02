Elazığ'da DEAŞ Üyesi ve Hükümlüler Yakalandı

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ üyesi olan bir şahıs ile haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanarak bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla Jandarma Dedektiflerince istihbari çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, birden fazla kişi ile birlikte gece vakti yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan 1 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli, silahla tehdit suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli, kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli, çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 15 şüpheli yakalandı. Zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ELAZIĞ