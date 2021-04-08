Dükkanları yanan Kasaplar Çarşısı esnafı yaşadıklarını anlattı
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Dükkanları yanan Kasaplar Çarşısı esnafı yaşadıklarını anlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dükkanları yanan Kasaplar Çarşısı esnafı yaşadıklarını anlattı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sabaha doğru çıkan yangında alevlere teslim olan Kasaplar Çarşısı'nda soğutma çalışmaları devam ederken, büyük zararları olduğunu belirten çarşı esnafı mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sabaha doğru çıkan yangında alevlere teslim olan Kasaplar Çarşısı'nda soğutma çalışmaları devam ederken, büyük zararları olduğunu belirten çarşı esnafı mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

26 senedir Kızılcahamam'da esnaf olan Ahmet Dağcı, gece saat 04.38'de dükkanının alarmının çaldığını, hırsız sandığını fakat yangın olduğunu anladığını söyledi. 56 yaşındaki esnaf Dağcı, dükkanının küller içinde kaldığını ve devlet büyüklerinden yardım beklediğini belirterek, yangından dolayı zararının 1 milyon liraya yakın olduğunu aktardı.

Kızılcahamam Kasaplar Odası Başkanı Ahmet Ural ise yangından dolayı ağır şekilde mağdur olduklarını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ve Ankara Valisi Vasip Şahin'den zararların karşılanacağı sözünü aldığını kaydetti.

7 dükkan sahibi olduğunu belirten 37 yaşındaki Kemal Güzel, tek sevindikleri noktanın can kaybı yaşanmaması olduğunu vurguladı. 3 çocuk babası Güzel, Kızılcahamam'ın turistik bir yer olduğunu ifade ederek, zararlarının bir an önce karşılanması gerektiğini, 7 dükkanının da küle döndüğünü belirtti. 15 yıldır Kızılcahamam'da esnaf olan Güzel, Kasaplar Çarşısı'nın vernikli ahşaptan olduğunu, bundan dolayı da çabucak alev aldığını dile getirdi.

Yangınla ilgili açıklamada bulunan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yangını söndürmek için belediyenin imkanlarının tamamını kullandıklarını belirtti. Acar, Kızılcahamam'da daha önce de yangın çıktığını, bu yangınlara Kızılcahamam'da bulunan itfaiyelerin yetersiz kaldığını ve gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti. Acar, yangında 13 esnafa ait 22 dükkanın yandığını hatırlattı.

Kasaplar Çarşısı'nda itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait Mobil Laboratuvar (MOLAB) aracı da bölgeye gönderildi. Olay yerinden alınan numuneler MOLAB aracında incelenecek. Havadan görüntülenen yangın bölgesinde polis ve zabıta ekipleri de hazır halde bulunuyor. - ANKARA

Dükkanları yanan Kasaplar Çarşısı esnafı yaşadıklarını anlattı
Dükkanları yanan Kasaplar Çarşısı esnafı yaşadıklarını anlattı
Dükkanları yanan Kasaplar Çarşısı esnafı yaşadıklarını anlattı
Dükkanları yanan Kasaplar Çarşısı esnafı yaşadıklarını anlattı
Dükkanları yanan Kasaplar Çarşısı esnafı yaşadıklarını anlattı
Dükkanları yanan Kasaplar Çarşısı esnafı yaşadıklarını anlattı
Dükkanları yanan Kasaplar Çarşısı esnafı yaşadıklarını anlattı
Dükkanları yanan Kasaplar Çarşısı esnafı yaşadıklarını anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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