Doğa yürüyüşleri "yeni normal"tedbirlere göre yapılıyor Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen doğa yürüyüşleri, "yeni normal" tedbirlerine göre yeniden başladı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ara verilen doğa yürüyüşleri, "yeni normal" tedbirlerine göre yeniden başladı.

Edirne'de doğaseverler, "yeni normal"in ilk doğa yürüyüşünü İstanbul-Viyana arasındaki "Sultanlar Yolu" yürüyüş rotasının Edirne etabında gerçekleştirdi.

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) tarafından düzenlenen yürüyüş öncesi dernek önünde bir araya gelen sporcular, ateş ölçümü ve dezenfektan kullanımının ardından minibüsle yürüyüşün başlayacağı Sarayakpınar köyüne gitti.

Dağcılık Federasyonu'nun doğa yürüyüşleriyle ilgili belirlediği kurallar çerçevesinde sosyal mesafeye uyarak gerçekleşen yürüyüşte sporcular, buğday, ayçiçeği ve çeltik tarlalarının arasında Tunca Nehri boyunca yaklaşık 15 kilometre yürüdü.

EDOSK Başkanı Fatih Altun, uzun bir aranın ardından doğayla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uyarak etkinliği düzenlediklerini belirten Altun, "Doğaya kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Salgın tedbirlerine harfiyen uyuyoruz. Normalleşme sürecinin ilk doğa yürüyüşünü gerçekleştirdik. Dünya Çevre Günü dolayısıyla da yaptığımız etkinliğimiz, doğanın her rengini barındıran 'Sultanlar Yolu'nun tarihi rotasında sorunsuz tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA