Viyana'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Yapıldı
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.
Başkentin önemli caddelerinden Mariahilfer'de bir araya gelen göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Acil ateşkes", "Soykırıma hayır" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.
Sağanak nedeniyle konuşmalar kısa tutuldu. Göstericiler, insani felaketin ciddi boyutlara vardığı Gazze'de ateşkesin sağlanması ve yardımların engelsiz şekilde bölgeye ulaştırılması talebinde bulundu.
Daha sonra göstericiler, insan hakları meydanına kadar yürüdü.
Göstericiler, "Katil İsrail", "İsrail öldürüyor, AB finanse ediyor" ve "Özgür Gazze" sloganları attı.