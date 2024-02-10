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Viyana'da Kadın Bestecilerin Yolculuğu Konseri Düzenlendi

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da, opera sanatçısı Flaka Goranci'nin farklı ülkelerden kadın bestecilerin eserlerine yer verdiği ve Viyana Yunus Emre Enstitüsünün desteklediği 'Kadın Bestecilerin Yolculuğu (La Femme)' isimli albümünün ilk konseri düzenlendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, opera sanatçısı Flaka Goranci'nin farklı ülkelerden kadın bestecilerin eserlerine yer verdiği ve Viyana Yunus Emre Enstitüsünün desteklediği "Kadın Bestecilerin Yolculuğu (La Femme)" isimli albümünün ilk konseri düzenlendi.

Başkentin önemli konser salonlarından Ehrbarsaal'deki konserde sanatçı Goranci'ye eserlerinde Dünya Oda Orkestrası (World Chamber Ochester) eşlik etti.

Konserde Goranci, "Kadın Bestecilerin Yolculuğu" isimli albümde yer alan ilk Türk Batı müziği bestecisi Nazife Aral Güran'ın "Dantel" eserini de icra etti.

Konsere ilişkin hazırlanan afişte La Femme'nin savaşa karşı, barış ve sevgiden yana olduğu vurgulandı.

Viyana Yunus Emre Enstitüsünün de katkı sunduğu "Kadın Bestecilerin Yolculuğu" albümünde, 21 kadın besteci, 3 kadın şarkıcı ve 4 kadın müzikolog yer alıyor.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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