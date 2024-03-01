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Viyana'da Avrupa Film Festivali'nde Bir Tutam Karanfil gösterimi yapıldı

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da yönetmen Bekir Bülbül'ün 'Bir Tutam Karanfil' filmi, Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) desteğiyle Avrupa Film Festivali kapsamında seyirciyle buluştu. Film, yaşlı bir mülteci ve torunun savaşın sürdüğü ülkelerine geri dönme trajedisini ele alıyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yönetmen Bekir Bülbül'ün "Bir Tutam Karanfil" filmi, Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) desteğiyle Avrupa Film Festivali kapsamında seyirciyle buluştu.

Başkentin tarihi sinema salonlarından Stadtkino'nun ev sahipliği yaptığı ve Viyana YEE'nin de yer aldığı Avrupa Film Festivali'nde 15 ülkeden çok sayıda film, sanat severlerin beğenisine sunuldu.

Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz'ın selamlama konuşmasının ardından Bir Tutam Karanfil filmi de gösterildi.

Yaşlı bir mülteci ve torunun savaşın sürdüğü ülkelerine geri dönme trajedisinin işlendiği filmde, iki kuşağın çatışma, geri dönme ve kalma arasındaki çelişkiler ele alınıyor.

Filmin gösterimine, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert de katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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