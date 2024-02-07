A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Macaristan ve Avusturya ile özel maçlara çıkacak

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri hazırlıkları kapsamında 22 Mart Cuma günü Budapeşte'de Macaristan ile, 26 Mart Salı günü ise Viyana'da Avusturya ile özel maçta karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri hazırlıkları kapsamında Mart ayında iki özel maç yapacak. İlk olarak 22 Mart Cuma günü Budapeşte'de yer alan Puskas Arena'da Macaristan ile karşılaşacak Ay-Yıldızlılar, 26 Mart Salı günü ise Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda Avusturya ile mücadele edecek. Avusturya - Türkiye karşılaşması TSİ 22.45'te başlayacak. Macaristan - Türkiye müsabakasının başlama saati ise daha sonra duyurulacak.

Teknik direktörlüğünü 2018 yılından itibaren İtalyan teknik adam Marco Rossi'nin üstlendiği Macaristan, EURO 2024 finallerinde Almanya, İskoçya ve İsviçre ile birlikte A Grubu'nda mücadele verecek. Alman teknik direktör Ralf Rangnick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Avusturya ise EURO 2024 finallerinde Fransa, Hollanda ve play-off A yolundan gelecek üçüncü takımla beraber D Grubu'nda yer alacak.

Türkiye ile Macaristan 17. kez rakip olacak

Türkiye ile Macaristan, daha önce 8'i resmi, 8'i de özel olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. A Milli Takım, bu maçlarda 4 kez galibiyete ulaşırken, 10 defa kazanan taraf Macaristan oldu. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Milliler, bu müsabakalarda Macaristan filelerine 17 gol gönderirken, kalesinde 34 gol gördü. Macaristan, geçmişte Türkiye'ye 1996 ve 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ile 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakip oldu. İki takım son olarak, 2020-21 UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında aynı grupta yer aldı.

Avusturya ile 17. randevu

Türkiye ile Avusturya, daha önce 10'u resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 16 maç oynadı. Bu müsabakaların 7'sini Ay-Yıldızlılar, 8'ini ise Avusturya kazanırken, 1 maç da beraberlikle bitti. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 22 gol kaydederken, Avusturya da 18 gol attı. Avusturya, geçmişte Türkiye'ye 1978, 1990 ve 2002 Dünya Kupası Elemeleri ile 1984 ve 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakip oldu. İki takım son olarak, 29 Mart 2016 tarihinde Ernst Happel Stadyumu'nda özel maçta karşılaşmış, Türkiye sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. - İSTANBUL