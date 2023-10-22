Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Tunalıgil anıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 22 Ekim 1975'te Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil için Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği önünde anma programı düzenlendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 22 Ekim 1975'te Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen Büyükelçi Daniş Tunalıgil için Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği önünde anma programı düzenlendi.

Ermeni teröristlerce Viyana'da şehit edilen 3 Türk diplomatın anısına, elçiliğin dış cephesine yapılan plaketin önüne çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından şehitler için dua edildi. Törene, Viyana'daki Türk misyonlarını temsil eden diplomatlar ve sivil toplum temsilcileri de katıldı.

"Türk milleti teröre boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir"

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, törende yaptığı konuşmada, 22 Ekim 1975'te Ermeni teröristlerce şehit edilen Büyükelçi Tunalıgil'i ve vatanlarından binlerce kilometre uzakta görev yaparken yine Ermeni teröristlerce yapılan saldırılarda hayatlarını kaybeden şehit diplomatları anmak için toplandıklarını belirtti.

Ceyhun, Viyana'daki Türk diplomatların ve Türk toplumunun temsilcileri olarak, bu alçak terör saldırılarını bir kez daha en güçlü şekilde kınadıklarının ve lanetlediklerinin altını çizdi.

"Türk milleti teröre boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir." diyen Ceyhun, Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle, hiçbir ayrım gözetmeksizin, kararlılıkla mücadeleyi sürdüreceğini ifade etti.

Ceyhun, yakın dönemde dost ve kardeş Azerbaycan'ın diplomatik temsilciliklerine yapılan saldırıların da gözü dönmüş tehlikenin hala devam ettiğinin göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Büyükelçi Ceyhun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan 48 yıl önce bugün, tam da bu saatlerde, önünde toplandığımız Büyükelçiliğimizin makam odasında Türkiye'yi temsilen görevi başında bulunan Büyükelçi Danış Tunalıgil, Ermeni teröristlerce kendisine sorulan soruya, 'Evet, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi benim' şeklinde vakur bir yanıt vermiştir. Merhum Büyükelçimiz, bu sözleriyle, nefrete ve teröre karşı dimdik durmuş, aynı zamanda diğer meslektaşlarının da zarar görmesini önlemiştir."

"1970 ve 1980'li yıllarda Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 77 kişi hayatını kaybetti"

Ceyhun, konuşmasında ayrıca, 1970'li ve 1980'li yıllarda Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında, 58'i Türk vatandaşı 77 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını hatırlattı.

Büyükelçi Ceyhun, Türk diplomatlarına terör saldırıları düzenleyen birçok teröristin, Ermeniler tarafından her yıl çeşitli ülkelerde düzenlenen törenlerle anılmakta, kahramanlaştırılmakta ve eylemlerinin yüceltilmekte olduğuna değindi.

Eli kanlı Ermeni teröristlerin Büyükelçi Tunalıgil dışında Viyana'da iki diplomatı daha şehit ettiklerini anımsatarak şunları söyledi:

"20 Haziran 1984'te Büyükelçiliğimizde Çalışma Müşavir Vekili olarak görev yapan Erdoğan Özen, Ermeni teröristlerce arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucunda hemen yan sokağımızda şehit edilmiştir. 19 Kasım 1984'te Viyana'daki Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma ve İnsancıl İşler Merkezi Direktör Yardımcısı Evner Ergun, arabasının içinde kırmızı ışıkta beklediği sırada silahlı saldırı sonucunda şehit edilmiştir."

"Adaletin tecelli etmemiş olması acı vericidir"

Şehitlerin, Türkiye-Avusturya ilişkilerini geliştirmeye çalışmaktan, Türkiye'yi ve Türk milletini temsil etmekten ve buradaki Türk toplumuna hizmet etmekten başka hiçbir gayeleri olmadığının altını çizen Ceyhun, şu ifadeleri kullandı:

"Diğer birçok yerde olduğu gibi, Viyana'da kaybettiğimiz şehitlerimizin katilleri yakalanamamış ve adalet önüne çıkarılarak hak ettikleri cezaları almamışlardır. Adaletin tecelli etmemiş olması acı vericidir. Avusturya emniyet tarihine hala 'çözülemeyen vaka' olarak geçen bu alçakça saldırıların aydınlatılması, faillerinin cezalandırılması ve adaletin yerine gelmesi en önemli beklentimizdir. Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edilen değerli diplomatlarımızın aziz hatıralarını yaşatabilmek ve Avusturya kamuoyunu şehitlerimiz hakkında bilgilendirmek için Viyana Kriminal Müze Müdürü, emekli polis memuru Harald Seyrl tarafından 'Viyana'da Terör' isimli bir kitap kaleme alınmıştır. Kitap, yarın Büyükelçiliğimizde düzenlenecek tanıtım etkinliğinden sonra kitapçılardaki yerini alacaktır. Seyrl'a aziz şehitlerimizin hikayelerinin yaşatılması için gösterdiği çabadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."

"Şehitlerimizi asla unutmayacağız"

Büyükelçi Ceyhun, şehitleri asla unutmayacaklarını, hatıralarını canlı tutacaklarını ve anılarını yaşatacaklarını dile getirerek "Bize düşen, onların hatıralarını her daim yaşatmanın ötesinde, yaşamları boyunca her zaman yüceltmeye gayret ettikleri bayrağımızı, Cumhuriyetimizi ve insani değerlerimizi tavizsiz biçimde ileriye götürmek ve böylece, onların isimlerini ve miraslarını yüceltmektir." dedi.

Ceyhun, bu düşüncelerle aziz şehitleri ve 48 sene önce bugün şehit düşen merhum Büyükelçi Daniş Tunalıgil'i bir kez daha rahmetle andığını, saygı ve şükranlarını arz ettiğini dile getirdi.

Terör saldırıları sonucu şehit olan ilk Türk Büyükelçi

Şehit Büyükelçi Tunalıgil, 1915'te Ankara'da doğdu, 1933'te Galatasaray Lisesinden mezun oldu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yükseköğrenimini tamamlamasının ardından 1939'da Türk Dışişleri Bakanlığına girdi.

Merkez görevlerinin yanı sıra 1941'de Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğuna, 1944'te Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğine, 1948'de Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğine ve 1953'te Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine atanan merhum Danış Tunalıgil, buralardaki son derece başarılı mesaisi sayesinde 1958'te, henüz 43 yaşındayken, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına getirildi. Ardından 1960'da Amman, 1964'te Belgrad, 1970'de Lahey Büyükelçisi olarak görev yapan Daniş Tunalıgil, 1973'te Viyana'ya atandı.

Daniş Tunalıgil, "terör saldırıları sonucu şehit edilen ilk Türk Büyükelçi" olmuştu.