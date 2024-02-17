Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin bulunduğu Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentine yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Başkentin önemli noktalarından İnsan Hakları Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'de soykırım durdurulsun", "Refah'tan elini çek", "Hemen ateşkes" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride konuşan Avusturyalı aktivist İrina Vana, İsrailli yetkililerin Gazze'ye yönelik saldırılarındaki amacı açıkça dile getirdiklerini belirterek, "Bu saldırıların amacı açıkça bir etnik temizlik, soykırım ve yeni bir Nekbe'ye işaret ediyor. Amaçlanan ve yapılmak istenen bu. Özellikle şu an Refah'tan gelen görüntüler İsrail hükümetinin hedefinin ne olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor." diye konuştu.

Komünist oluşum Der Funke adına gösteride konuşan aktivist Felix, bu gösteri yapılırken Refah'ın İsrail tarafından bombalandığına dikkati çekti.

Felix, "Bu soykırımı görmek için Arap, Filistinli ya da komünist olmaya gerek yok." dedi.

Avusturya'da iktidarın Filistin'e destek gösterileri düzenleyenlere yönelik uyguladığı baskılara da değinen Felix, 400 kişiye yönelik hukuki işlem yapıldığını, bazı gösterilerin yasaklandığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Felix, Funke'den Sonia ve Alex isimli iki aktivistin üzerinde "Özgür Filistin" yazan bir metni sosyal medyada paylaştıkları için "suç unsuru içeren terör faaliyetlerini övdükleri" gerekçesiyle haklarında hukuki işlem başlatıldığını dile getirdi.

Sonia ve Alex'in Filistin halkının sesini duyurmaya çalıştıkları için baskıya maruz kaldıklarını belirten Felix, on yıllardır Filistinlilere yönelik baskılara destek olanların bugün Gazze'nin sesini duyurmaya çalışanları sindirmeye çalıştıklarını anlattı.

Gösteride çeşitli ülkelerden ve farklı dillerden sanatçılar şarkılar seslendirdi.

Göstericiler daha sonra Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı binalarının bulunduğu Ballhaus Meydanı'na yürüdü. ???????