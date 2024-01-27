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Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 4 aydır süren aralıksız saldırılarına tepki göstermek için düzenlenen yürüyüşte, 'soykırıma son verilmesi' çağrısında bulunuldu. Göstericiler Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik yaklaşık 4 aydır süren aralıksız saldırılarına tepki göstermek için düzenlenen yürüyüşte, "soykırıma son verilmesi" çağrısında bulunuldu.

Başkentin önemli noktalarından Mariahilfer Strasse'de toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Soykırıma hayır", "Acil ateşkes", "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan, soyadını vermek istemeyen Avusturyalı Karas, AA muhabirine, Filistinlilerin yaşadığı sorunların 7 Ekim'de başlamadığını belirterek "İsrail devletinin kurulmasıyla, 70 yıldır Filistin halkı sistematik bir şekilde yerinden edildi ve edilmeye devam ediyor. Buna tepki göstermek için buradayım." diye konuştu.

Nabila Eshed de Gazze'de soykırımın son bulması için gösteriye katıldığını dile getirerek "Soykırım son bulmalı ve bu soykırım tanınmalı. Eğer bu soykırımın yaşanmasına izin verirsek o zaman her yerde yaşanır. Bunun cezasız kalmaması için mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

Soyadını paylaşmayan Mara da bugünün Uluslararası Holokost Kurbanlarını Anma Günü olduğunu hatırlatarak bugün için söylenen "bir daha asla" sloganının herkes için geçerli olması gerektiğini söyledi.

Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendiren Mara, Batılı siyasetçilerin umursamazlığını ise "antisemitist olarak damgalanmaktan korkmak, ırkçılık ve maddi çıkar" olarak nitelendirdi.

Göstericiler daha sonra Kahramanlar Meydanı'na yürüdü.

Kaynak: AA / Güncel

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