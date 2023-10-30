Antakya Medeniyetler Korosu Cumhuriyet'in 100. yılı için Viyana'da konser verdi

Antakya Medeniyetler Korosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle Avusturya'nın başkenti Viyana'da konser verdi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği ve Viyana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen konsere, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Hatun Demirer, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Daimi Temsilci Büyükelçi Levent Eler, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Ayşe Yorulmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

Ehrbar Saal'da düzenlenen konser, Avusturya-Türk toplumunun beğenisini topladı.

Büyükelçi Ceyhun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajının katılımcılara okunmasının ardından yaptığı konuşmada, "Bağımsızlığımız ve egemenliğimizin nişanesi Cumhuriyetimiz, milletimizin eşsiz fedakarlıklarıyla çok zor şartlar altında kurulmuştur." ifadesini kullandı.

Bağımsızlığı ve hürriyetinden ödün vermektense ölmeyi yeğleyen Türk milletinin, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milli mücadele ateşini yaktığını anlatan Ceyhun, imkansızlıklara rağmen düşmana karşı bir zafer kazandığını vurguladı.

Ceyhun, Türk milletinin savaş meydanında kazandığı zaferin, ulu önder Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşma gayesiyle birleşerek Cumhuriyet idealini doğurduğunu ifade ederek, Cumhuriyet'in ilanının, bağımsızlık mücadelesinin millet egemenliğiyle taçlandığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, aradan geçen 100 yılda, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefine emin adımlarla yürümekte olduğuna dikkati çeken Ceyhun, "Ülkemiz, geçmişinden de aldığı güçle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen atılımlar sayesinde sağlam bir ekonomiye ve demokrasiye kavuşmuştur." dedi.

Büyükelçi Ceyhun, "Türkiye Yüzyılı"na girilen bu dönemde, savunma sanayiinden TOGG otomobiline kadar her alanda yatırımın sürdüğünü belirterek, Türkiye'de AR-GE çalışmalarına çok önem verildiğine işaret etti.

"İzlediğimiz milli dış politikamızla tam bağımsızlık davamızı savunuyoruz"

Türkiye'nin izlediği dış politikayla dünya barışına ve adaletine katkıda bulunduğunu aktaran Ceyhun, sınır ötesi harekatlarıyla da her türlü teröre karşı mücadelesini aralıksız sürdürdüğünü dile getirdi.

Ceyhun, "İzlediğimiz milli dış politikamızla tam bağımsızlık davamızı savunuyoruz." dedi.

Avusturya-Türk toplumuna teşekkür

Ceyhun, Türkiye'nin 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle uyandığını ve büyük bir facia yaşandığını hatırlatarak, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Depremlerden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Antakya'dan gelen ve Antakya'nın çok kültürlülüğünü içinde barındıran Antakya Medeniyetler Korosu'nun Viyana'daki performansının önemine de dikkat çeken Büyükelçi Ceyhun, Avusturya-Türk toplumuna deprem döneminde sergilediği birlik ve beraberlik ile düzenlediği yardım kampanyaları için teşekkür etti.

Cumhuriyet'in kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehit ve gazileri şükran ve rahmetle anan Ceyhun, "Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü ve Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum." dedi.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Yorulmaz, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılında Antakya Medeniyetler Korosu'nu Viyana'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Antakya'nın dünyaya örnek olacak birçok kültürlülüğe sahip olduğunu söyleyen Yorulmaz, "Türkiye geçen şubat ayında maalesef tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı. Hatay da depremden en çok etkilenen illerimiz arasındaydı. Ülkece yaraları sarmak için çaba sarf ettik. Deprem bölgesinden gelen bu güzel koroya bir kez daha teşekkür etmek isterim." dedi.

Hitapların ardından başlayan konserde, koronun çok sesli repertuvarı dinleyicilerin beğenisine sunuldu.