Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde Ekvadorlu Ressamın Sergisi Açıldı

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen sergide Ekvadorlu ressam William Caceres Garcia'nın 'İçsel Zamanın İzi' adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi ve diğer davetlilerin katıldığı etkinlikte, Türkiye ve Ekvador arasındaki ilişkilerin önemi vurgulandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) sergi salonunda Ekvadorlu ressam William Caceres Garcia'nın "İçsel Zamanın İzi" adlı resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Viyana YEE ve Ekvador Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, Ekvador Büyükelçisi Mireya Munoz Mera'nın yanı sıra davetliler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Büyükelçi Ceyhun, Türkiye ve Ekvador arasındaki ilişkilerin önemine işaret ederek, YEE ve Ekvador Büyükelçiliğinin ortak girişimiyle ortaya çıkan bu çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ceyhun, bireylerin iç dünyası ve duygularını paylaşmak açısından sanatın çok önemli bir unsur olduğunu kaydederek, sanatın evrensel dili aracılığıyla kurulan bu köprünün her iki toplumun kültürlerini daha geniş kitlelere yaymak açısından çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz da, "Bir Türk kültür enstitüsünün Ekvadorlu bir sanatçıyı Viyana'da ağırlaması, kültürler arası iletişimin sanat yoluyla ne kadar kolay şekilde kurulduğunun bir göstergesidir. Sanat yoluyla birçok meseleyi aşabileceğimize ve daha yakın bağlar kurulabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yorulmaz, sanatçının sergide davetlileri kendi zamanına bir yolculuğa davet ettiğini, fırçasından çıkan bu eserlere sanatseverlerin de katılması ve bu sanat yolculuğuna eşlik etmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından ressam Garcia, davetlilere eserleri hakkında bilgi verdi. Sergi 17 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.