Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde Anadolu'nun Sesleri Konseri

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), müzisyenler Müslüm Durak ve Rui Aziz'in sazlarından, Anadolu'nun kadim türküleri, sanatseverlerle buluştu.

Viyana YEE Konferans Salonu'nda düzenlenen "Anadolu'nun Sesleri" isimli saz ve kamança dinletisi öncesinde konuşan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, değerli müzisyenler Müslüm Durak ve Rui Aziz'in sazlarından, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen seslere misafir olunacağını ifade etti.

Yorulmaz, "İkili, bizleri, doğaçlamalarla dolu, birçok yöreden birçok durağa uğrayacağımız müzikal bir Anadolu yolculuğuna davet ediyor. Uzun yıllar farklı yerlerde müzik yapan bu iki genç sanatçının, birlikte kurdukları Anadolu İkilisi'nin, ilk konserini Viyana Yunus Emre Enstitüsünde veriyor olması ve sizin de bu ikiliyi Viyana'da ilk defa bizim mekanımızda dinliyor olmanız, bu konseri bizim için önemli kılıyor." dedi.

Viyana YEE olarak sanata ve sanatçıya verdikleri desteğin her zaman süreceğini belirten Yorulmaz, davetlilerin, Anadolu'nun farklı yörelerinden, yaşanmış birçok hikayeyi bünyesinde barındıran türküler eşliğinde keyifli bir akşam geçirmeleri temennisinde bulundu.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, sanatçılar, "Çanakkale Türküsü, Uzun İnce Bir Yoldayım, Ağasar'ın Balını" gibi eserleri seslendirdi.