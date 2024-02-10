Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir kez daha düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Başkentin önemli noktalarından Mariahilfer Strasse'de toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra, "Soykırım durdurulsun", "Gazze'ye özgürlük", "Terörist İsrail" pankartları taşıdı.

AA muhabirine konuşan soyadını vermek istemeyen Avusturyalı Katarina, Gazze'de yaşananların bir halkın topyekun ortadan kaldırılması dışında bir anlama gelmediğini, bölgeden gelen görüntülerin gerçekleri açıkça gösterdiğini söyledi.

"Dünya insanlığını kaybetmiş"

Katarina, "Dünya insanlığını kaybetmiş. 'Bir daha asla soykırım olmasın' (sloganı) herkes için geçerli olmalı. İnsanlığın gözü önünde 125 gündür bunların yaşanmasını anlayamıyorum. Bütün iktidarlar kör mü ya da bu (katliama) destek mi veriyorlar? Anlayamıyorum." diye konuştu.

Gösteriye katılan bir başka Avusturyalı Ingrid de Filistin halkına yapılan haksızlıkların kendisini derinden etkilendiğini ve mümkün olduğunca gösterilerin hepsine katılmaya çalıştığını ifade etti.

"Sistematik bir soykırım"

Ingrid, "İsrail'in bir toplumu tamamen ortadan kaldırma hakkını nereden aldığını anlamış değilim. Bu sistematik bir soykırım. Sosyal medyadan takip edip, kasıtlı bir şekilde gazetecileri öldürüyorlar." dedi.

Gazze'de eğitim kurumları, hastaneler, çocuk ve kadınların hedef alınarak bombalandığını, bunların Batı basınında yer almadığını vurgulayan Ingrid, "Birleşmiş Milletlerin (BM) yardımlarının ulaşıp ulaşmadığını kestiremiyorum. Gerçekten insanlar bariz bir şekilde açlıktan öldürülüyor. Düzenli olarak bombalanıyorlar, dahası açlığa mahkum ediliyorlar. Batılı ülkelerin neden her şeye destek verdiğini anlamıyorum." görüşünü paylaştı.

Buradan harekete geçen göstericiler, şehrin önemli alışveriş caddesi Mariahilfer üzerinden Kahramanlar Meydanı'na yürüdü.???????