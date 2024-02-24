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Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Göstericiler, Refah kentine yönelik saldırı ve işgal girişimine dikkat çekti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da her cumartesi olduğu gibi bu cumartesi de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları "Refah'tan elini çek" sloganı altında protesto edildi.

Başkentin önemli alışveriş caddelerinden Mariahilfer'de toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Soykırım durdurulsun", "Şimdi ateşkes", "Filistin'e özgürlük" pankartları taşıdı.

Göstericiler, 1,5 milyona yakın Filistinlinin İsrail'in saldırıları nedeniyle yığılmak zorunda kaldığı Refah kentine yönelik saldırı ve işgal girişimine dikkati çekmek için "Refah'tan elini çek" sloganları attı.

Avusturyalı aktivist Daniela, 7 Ekim'den bu yana her cumartesi İsrail'in saldırılarına tepki göstermek üzere gösteriler düzenlendiğini ancak Avusturya hükümetinin yaşananlara karşı sessiz kalmak bir yana ateşkes sağlanmasına dahi karşı çıktığını söyledi.

Avusturya'nın koşulsuz İsrail yanlısı tutumuna tepki

Daniela, "Çekya ve Avusturya, Avrupa genelinde Gazze'de ateşkese karşı tutum sergileyen yalnız bu iki ülke oldu. Avusturya koşulsuz bir şekilde apartheid devleti İsrail'in yanında yer alıyor." diye konuştu.

Avusturyalı Michael Pröpsting de son zamanlarda insanların sıklıkla "Orta Doğu'daki sorunun çok karmaşık olduğunu" dillendirdiklerini belirterek, "Esasında bu gerginlik hiçbir şekilde karmaşık değil. Hatta çok basit. Bir devlet var, yerleşimcilerin devleti. Yabancı insanlar geldiler ve yerel halkı yurtlarından ederek, ülkeyi işgal ettiler. ve bugüne kadar da sömürgeleştirdiler. Bir başka halk daha var, Filistinliler, onlar da buna karşı direniyorlar. Olay işte bu kadar basit, hiçbir şekilde karmaşık değil." görüşünü paylaştı.

Pröpsting, bu çatışmada zorba ve zorbalığa maruz kalan, iyi taraf ve kötü taraf bulunduğunu kaydederek, "Kimin iyi, kimin kötü olduğunu anlayamıyorsa bir insan, o zaman aklı ve kalbi yok demektir." diye konuştu.

Dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde Gazze'de soykırımın son bulması için Filistin ile dayanışma gösterileri düzenlendiğine dikkati çeken Pröbsting, İsrail yanlısı hiçbir gösterinin yapılmadığını, bu nedenle ne kadar fazla ve yoğun katılımlı gösteriler düzenlenirse o kadar fazla Tel Aviv yanlısı iktidarlara yönelik baskının artacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından yürüyüşe geçen göstericiler, Hofburg Sarayı'nın bulunduğu Kahramanlar Meydanı'na kadar yürüdü.

Kaynak: AA / Güncel

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