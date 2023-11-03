2023 Uluslararası Viyana Enerji ve İklim Forumu Başladı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 2023 Uluslararası Viyana Enerji ve İklim Forumu, enerji dönüşümünü hızlandırmayı ve küresel iklim eylemini güçlendirmeyi amaçlayan bir platform olarak başladı. Forum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na da ışık tutacak.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 2023 Uluslararası Viyana Enerji ve İklim Forumu'na katılan insanlar, 2 Kasım 2023. (Fotoğraf: Liu Xinyu/Xinhua)

İki günlük forum, yaklaşmakta olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na da ışık tutacak.

VİYANA, 3 Kasım (Xinhua) -- "İnovasyonla İlerleme" temalı 2023 Uluslararası Viyana Enerji ve İklim Forumu Perşembe günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

İki günlük forumda üst düzey karar alıcılar, uluslararası uzmanlar ve diğer paydaşlar bir araya gelerek enerji dönüşümünü hızlandırmanın ve küresel iklim eylemini güçlendirmenin yenilikçi yollarını tartışıyor. Organizatörler, etkinliğin yaklaşmakta olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'na da (COP28) ışık tutacağını belirtti.

Viyana forumu; Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), Avusturya hükümeti ve Uluslararası Uygulamalı Sistem Analizi Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen bir iklim protestosuna katılan göstericiler, 15 Eylül 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen açılış töreninde yaptığı konuşmada forumun, COP28 öncesinde "enerji sektöründe yenilikçi yeşil çözümler üretmek ve koalisyonlar kurmak için harekete geçmenin aciliyetini vurgulamak açısından bir fırsat olabileceğini" söyledi.

UNIDO Genel Direktörü Gerd Mueller ise, "Yeni, sürdürülebilir, adil, küresel bir büyüme ve küreselleşme modeline ihtiyacımız var. Bu da daha az enerji, daha az emisyon ve daha az kaynakla daha fazla üretmek anlamına geliyor. Gelecek nesiller için iklimi, insanları ve gezegeni korumak üzere yeşil bir dönüşüm için somut çözümleri tartışacak ve sergileyeceğiz."

Forum kapsamında düzenlenen 50'den fazla yan etkinlik içerisinde, sürdürülebilir enerji gelişimini desteklemeye odaklı Beijing merkezli bir kuruluş olan Küresel Enerji Ara Bağlantı Geliştirme ve İşbirliği Örgütü'nün Dünya Meteoroloji Örgütü ve Çinli teknoloji devi Huawei ile birlikte ev sahipliği yaptığı "Sürdürülebilir bir gelecek için meteoroloji gelişimi" konulu bir etkinlik de yer alıyor.