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Viyana'da İsrail'in Filistin saldırıları protesto edildi

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in, 23 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan saldırıları bir kez daha protesto edilerek, acil ateşkes çağrısında bulunuldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in, 23 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan saldırıları bir kez daha protesto edilerek, acil ateşkes çağrısında bulunuldu.

Başkentin önemli meydanlarından İnsan Hakları Meydanı'nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'ye özgürlük", "Soykırıma hayır", "Acil ateşkes" ve "Terörist İsrail" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride konuşan Filistin'in Viyana Büyükelçisi Salah Abdel Şafi, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davanın önemine dikkati çekerek, İsrail'in ilk defa sanık sandalyesine oturtulduğunu söyledi.

Avusturyalı siyasetçilere çağrı

Şafi, İsrail'e koşulsuz destek veren Avusturyalı yetkililere şöyle seslendi:

"Sayın Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Sayın Başbakan Karl Nehammer, Sayın Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, Sayın Muhalefet Lideri (Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı) Andreas Babler, Sayın Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, bir gün çocuklarınız, torunlarınız 'Soykırım yapılırken sizler ne yaptınız?' diye soracak. Bir kez daha tutumunuzu gözden geçirme, uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı duyan bir duruş sergileme çağrısında bulunuyorum."

"Hemen ve kalıcı ateşkes talebi"

Avusturyalı aktivist Martin Weinberger, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım suçu işlediğini, bu nedenle de Güney Afrika'nın UAD'de soykırım davası açarak bütün kanıtları uluslararası kamuoyuyla paylaştığını ifade etti.

Wienberger, bu gelişme doğrultusunda dünya genelinde gösteriler yapılmasına karar verildiğini belirterek, bu kapsamda Avusturya'da da Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmaya çalıştıklarını kaydetti.

Gazze'de hemen ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını talep ettiklerini vurgulayan Wienberger, "Avusturya hükümetinin şu anki duruşunu değiştirmesini, Birleşmiş Milletlerin (BM) soykırım karşıtı tutum sergilemesini ve hemen kalıcı bir ateşkes talebinde bulunmasını talep ediyoruz." görüşünü paylaştı.

Yahudi asıllı Sarig-Fellner: "Soykırım olarak tanımlıyorum"

Gösteriye katılan Yahudi asıllı Dalia Sarig-Fellner, 13 yıl İsrail'de yaşadıktan sonra Avusturya'ya döndüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Filistinlilerle dayanışma içinde olunduğunu göstermek için bu gösterinin düzenlenmesi çok önemli. Beni şaşırtan ise bu kadar az kişinin buraya gelmiş olması. Burada esasında çok daha büyük bir gösteri olması gerekirdi çünkü şu an Gazze'de yaşananlar çok kötü. Neden bu kadar az insan burada gerçekten anlayamıyorum."

Sarig-Fellner, "(Gazze'de yaşananları) Soykırım olarak tanımlıyorum, böyle olduğunu düşünen yeterince avukat var ve şu anda İsrail'e karşı bir mahkeme süreci var. Gazze'de olanlar gerçekten dehşet verici, korkunç." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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