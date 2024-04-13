Viyana'da İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen yürüyüşte, İsrail'in Gazze'ye yönelik 6 aydır sürdürdüğü saldırılar protesto edildi.

Başkentin önemli noktalarından Mariahilfer Strasse'de toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Soykırıma hayır", "Acil ateşkes" ve "Özgür Gazze" yazılı pankartlar taşıdı.

İnsan Hakları Meydanı'na yürüyen göstericiler, "Çocuk katili İsrail", "Filistin'e özgürlük" ve "Gazze'yi yaşat" sloganları attı.

Yürüyüş boyunca İsrail'in, Gazze'de 34 bine yakın Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları, insani yardımları engellemesi, hastane, okul, kilise ve camileri yerle bir etmesi gibi insanlık dışı uygulamaları vatandaşlara anlatıldı.

???????Protesto sırasında çok sayıda Avusturyalı da zafer işareti yaparak ve alkışlarla göstericileri destekledi.???????