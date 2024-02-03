Üye Girişi
Haberler

Viyana'da Filistinli Ölümleri İçin Sessiz Yürüyüş Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in yaklaşık 4 aydır Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 28 bine yakın Filistinli için 'sessiz yürüyüş' düzenlendi. Göstericiler, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyarak Devlet Opera binası önünden Votiv Kilisesi'ne kadar yürüdü.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in yaklaşık 4 aydır Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 28 bine yakın Filistinli için "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

Başkentin önemli noktalarından Devlet Opera binası önünde toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'ye Özgürlük" ve "Soykırıma Hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriyi düzenleyen organizatörlerden yapılan açıklamada, Gazze'de bilinen 28 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği, bombalanan binalar altında sayısı bilinmeyen çok sayıda ölünün bulunduğu kaydedildi.

Bu gösterinin "bir hüzün yürüyüşü olduğu" ve slogan atılmayacağı belirtilen açıklamada, yaşamını yitiren Filistinlileri temsilen sessiz yürüyüş boyunca mum taşınacağı aktarıldı.

Devlet Opera binası önünden harekete geçen göstericiler, eski şehir olarak adlandırılan birinci bölgeden geçerek tarihi Votiv Kilisesi önüne yürüdü.

Kaynak: AA / Güncel

Avusturya Viyana Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir? Gönül Dağı 125. Bölüm CANLI İZLE! Gönül Dağı yeni bölüm FULL İZLE! Gönül Dağı dizisi CANLI YAYIN! Mali - Fildişi Sahili maçı hangi kanalda, saat kaçta? Mali - Fildişi Sahili maçı nereden izlenir? 5 Şubat okullar tatil mi 2024? 5 Şubat okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni Kabine Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak? Kabine Toplantısı Öğretmen atamaları! Başak Demirtaş aday mı? Başak Demirtaş İBB adayı oldu mu, olacak mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hakemi hangi takımlı? ANTALYASPOR – FENERBAHÇE CANLI: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title