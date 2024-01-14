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Viyana'da Filistin'e Destek Aracı Konvoyu

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 100'üncü gününde Filistin halkının sesini duyurmak için araç konvoyu düzenlendi. Konvoyda Filistin'e özgürlük ve ateşkes talepleri dile getirildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 100'üncü gününde Filistin halkının sesini duyurmak için araç konvoyu oluşturuldu.

Başkentin önemli noktalarından Kahramanlar Meydan'ında başlayan araç konvoyu, şehir merkezini çevreleyen Ringstrasse'de tur attı.

Başta Filistin bayrağı olmak üzere Türk ve Güney Afrika bayraklarının süslediği araçlarla, kornalar eşliğinde Gazze'de yaşanan katliamlara dikkat çekildi.

Konvoydaki ses düzeneği kurulan bir araçtan "Filistin'e özgürlük, ateşkes, soykırıma hayır" sloganları atılırken, İsrail'in 100 gündür Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 24 bine yakın Filistinlinin ölümüne neden olan saldırıları ve yaşananlar Viyanalılara anlatıldı.

Araç konvoyu Viyanalıların dikkatini çekerken, yoldan geçen birçok kişi göstericileri selamlayarak destekte bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Viyana İsrail Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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