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Viyana'da Müslümanlar Ramazan Bayramı namazını kıldı

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da Müslümanlar, Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi'nde Ramazan Bayramı namazını kıldı.

Türkiye'nin Viyana Din Hizmetleri Müşaviri Selahattin Çelebi'nin vaazıyla başlayan bayram namazına, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert de katıldı.

Namaz öncesi Avusturya'daki Müslümanların bayramını tebrik eden Büyükelçi Ceyhun, dün Viyana Merkez Mezarlığında metfun Galiçya Cephesi şehitlerini ziyaret ettiklerini belirterek Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın şehit olduğunu, bu nedenle bayram namazına hüzünlü iştirak ettiklerini söyledi.

Ceyhun, İslam aleminde yaşanan sıkıntılara işaret ederek "ATİB'e çok teşekkür ediyorum çünkü Gazze'deki çocukları, kadınları, yaşlıları, sivilleri unutmadı ve bir yardım kampanyası başlattı. Bu bayram gününde de sizlere çağrı yapıyorum; Büyükelçiniz olarak, elimizden gelen yardımı esirgemeyelim." diye konuştu.

Namazın kılınmasının ardından Büyükelçi Ceyhun, Başkonsolos Özmert ve Din İşleri Müşaviri Çelebi vatandaşlarla bayramlaştı. ???????

Kaynak: AA / Güncel

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